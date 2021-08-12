شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يغلق ملف الرحيل عن الأهلي بعد قرار موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق حسين الشحات جناح الأهلي ملف الرحيل عن القلعة الحمراء بعدما تلقى عدد من العروض الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية للتعاقد معه وتدعيم صفوفها في الموسم المقبل، لاسيما مع اهتمام أكثر من نادي سعودي بالتعاقد معه أبرزهم نادي الحزم والذي قدم عرضا رسميا لشراء خدمات اللاعب على سبيل الإعارة.

وقدم الحزم السعودي عرضا بقيمة 1.5 مليون دولار للحصول على خدمات حسين الشحات على سبيل الإعارة لمدة موسم، وقامت إدارة التعاقدات بالأهلي بعرض الأمر على الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الذي رفض العرض وتمسك ببقاء اللاعب نظرا للحاجة إلى جهوده.

حسين الشحات يركز مع الأهلي

ويركز حسين الشحات على تقديم أفضل مستوى مع الأهلي والمساهمة في حصد لقب الدوري في الموسم الحالي، لاسيما بعد تألقه مع الأهلي في الفترة الماضية، وحصوله على لقب نسر فريقه في شهر يوليو الماضي.

وأبلغ مسئولو الأهلي نظرائهم في الحزم السعودي برفض العرض المقدم لشراء حسين الشحات، لاسيما بعد تمسك موسيماني ببقاء اللاعب ورفض التفريط فيه في الوقت الحالي، خاصة بعد عودة اللاعب للتألق رفقة الفريق الأحمر.

ماذا قال حسين الشحات بعد اختياره نسر شهر يوليو؟

علق حسين الشحات، صانع ألعاب النادي الأهلي، على اختياره نسر الشهر فى القلعة الحمراء، عن يوليو الماضي بعد تألقه مع الفريق، وكتب الشحات عبر حسابه الشخصي على تويتر، "الحمد لله والقادم أفضل وأحسن إن شاء الله".

وكان الحساب الرسمي للنادي الأهلي قد نشر صورة للشحات وعلق عليه بعبارة: "نسر شهر يوليو هو لاعبنا حسين الشحات بمستوى أكثر من رائع… استمر".

ساهم حسين الشحات الجناح الأيمن للنادي الأهلي في إحراز الفريق الأحمر لـ 18 هدفاً، حيث سجل 9 أهداف وصنع مثلها لزملائه في الفريق.