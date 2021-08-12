شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عفروتو يكشف دور مانويل جوزيه في ظلم جيل كامل بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

كواليس غرف الملابس اليوم يكشفها مصطفى عفروتو لاعب الأهلى الأسبق، بشأن رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات خلال تولّى الساحر البرتغالى مانويل جوزيه مسئولية تدريب الفريق، وقال عفروتو إن المدير التاريخى للأهلى "دمّر جيلا بحاله" فى القلعة الحمراء، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنه شعر بإحباط عندما طلب جوزيه الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل هذا القرار.

وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.

وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشبب باستثناء شهاب الدين أحمد لانه كان مُقيّد فى أفريقيا".