شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عفروتو يكشف دور مانويل جوزيه في ظلم جيل كامل بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر
كواليس غرف الملابس اليوم يكشفها مصطفى عفروتو لاعب الأهلى الأسبق، بشأن رحيله عن القلعة الحمراء قبل سنوات خلال تولّى الساحر البرتغالى مانويل جوزيه مسئولية تدريب الفريق، وقال عفروتو إن المدير التاريخى للأهلى "دمّر جيلا بحاله" فى القلعة الحمراء، موضحاً فى تصريحات تليفزيونية سابقة أنه شعر بإحباط عندما طلب جوزيه الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين الصاعدين خاصة أنه كان يُشارك قبل هذا القرار.
وقال عفروتو، جوزيه سبب رحيلى عن الأهلى وظلمنى بشكل كبير خلال فترة تواجدى معه بالقلعة الحمراء، لافتًا إلى أن جوزيه ظلم جيلا كاملا مع الأهلى وتسبب فى تدمير أكثر من موهبة كروية.
وأضاف عفروتو، "كنت ألعب بشكل جيد مع عبد العزيز عبد الشافى "زيزو" بعد رحيل حسام البدرى عن تدريب الفريق"، لكن بعدما جاء جوزيه فى الولاية الثانية له، وطالب برحيل معظم الشبب باستثناء شهاب الدين أحمد لانه كان مُقيّد فى أفريقيا".