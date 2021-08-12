شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.

وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي الماضية، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة مرانا استشفائيا.

يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم السبت بالجولة الثلاثين من عمر الدورى، فيما يترقب نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نفس اليوم.