شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية مسحة محمود كهربا وعدم إصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود كهربا، لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا أمس وجاءت نتيجتها سلبية.
وأكد أبوعبلة أن محمود كهربا تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وجاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي المقرر إقامتها بعد غد السبت ، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وأجرى الجهاز الفني تقسيمة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الإسماعيلي الماضية، فيما خاض اللاعبون الذين شاركوا في المباراة مرانا استشفائيا.
يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.
ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم السبت بالجولة الثلاثين من عمر الدورى، فيما يترقب نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نفس اليوم.