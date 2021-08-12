شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل الأهلي عن توقيع عقود انتقال أحمد ريان لألتاي التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن القلعة الحمراء، اقتربت من حسم صفقة انتقال أحمد ياسر ريان لصفوف نادي ألتاي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد وصول المفاوضات بين الناديين إلى مرحلة متقدمة، مشيرا إلى أن الاتفاق النهائي بين الناديين لم يتم بعد.

شدد المصدر على أن إدارة الأهلي تنتظر موافقة نادي ألتاي التركي على طلبات الأهلي المادية والبنود الخاصة بالتعاقد، قبل إتمام انتقال أحمد ياسر ريان للنادي التركي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأوضح المصدر أن الصفقة لم تحسم بشكل نهائي ولكنها قاربت على الانتهاء، مشيرا إلى أنه لم يتحدد موقف أحمد ريان من السفر إلى تركيا لحين توقيع العقود بين الناديين بشكل رسمي.

ويضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لنادي ألتاي إزمير التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والاتفاق على إنهاء إعارة اللاعب إلى سيراميكا من أجل الانتقال إلى ناديه الجديد لتوقيع العقود والخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الاتفاق بين الأهلي وألتاي تم نظير انتقال أحمد ياسر ريان الي النادي التركي علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مقابل دفع 300 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي التركي حق الأفضلية في شراء اللاعب نظير دفع 2.5 مليون دولار.

شدد المصدر على أن الأهلي يحق له الحصول على 15٪ نسبة إعادة بيع ريان من قبل ألتاي التركي حال تفعيل عقد البيع بعد انتهاء الموسم الأول.