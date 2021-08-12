شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يضع الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع فخر الدين بن يوسف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد عمرو بسيوني، مدير التعاقدات والتسويق بنادى بيراميدز، جلسة مع التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى، خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم المفاوضات بين الطرفين فى ظل رغبة النادى السماوى فى التعاقد مع اللاعب لدعم خط هجومه بالموسم الجديد لاسيما أن تعاقد المهاجم التونسى ينتهى بنهاية الموسم الجارى مع الدراويش ولم تنجح إدارة القلعة الصفراء فى إقناعه بتمديد التعاقد.

وواصل الدولى التونسى مسيرة التألق ضمن صفوف الدراويش ، بعد أن سجل هدفه الحادى عشر بمسابقة الدورى المصرى فى شباك الأهلى ليخطف نقطة التعادل للدراويش، وتمكن النجم التونسى من الوصول لأعلى معدل تهديفى فى مسيرته الكروية الاحترافية.

وسبق لفخر الدين تسجيل 9 أهداف فى موسم واحد بقميص فريق الصفاقسى التونسى موسم 2013-2014 بعد ساهم فى حصد فريقه كأس الكونفدرالية على حساب فريق مازيمبى الكونغولى.

ويتطلع الروج لاستمراره فى هز الشباك من أجل العودة لارتداء قميص منتخب بلاده وتمثيله دوليا منذ أن غاب عنه فى عام 2019 ، فى أعقاب استبعاده من القائمة النهائية المشاركة ببطولة الكان فى تلك الفترة.

وكان التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم النادى الإسماعيلى قد وافق على طلب مجلس ادارة ناديه بخوض الشهر الأخير من إعارته بطريقة ودية مع الفريق حيث ينتهى ارتباطه بالفريق فى 30 يوليو المقبل بينما تستمر مسابقة الدوري الممتاز حتى 26 أغسطس المقبل .

وأوصت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، مجلس إدارة النادى الاصفر بسرعة تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الدراويش والذى ينتهى تعاقده مع النادى بنهاية الموسم الجارى، حيث تألق الروج بشكل لافت ليساهم في عودة الدراويش للانتصارات ويقدم اللاعب موسمًا متميزًا بقميص برازيل العرب.

ويعتلي فخر صدارة هدافي الإسماعيلي هذا الموسم برصيد 11 هدف، بعدما شارك فى 30 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر، وتأمل الجماهير التونسية في استعادة لاعب الدراويش مستواه سريعًا، في ظل حاجة منتخب نسور قرطاچ لمجهوداته خلال الفترة القادمة التي تشهد تصفيات كأس العالم قطر 2022