الأهلي يوضح عبر الخليج 365.. هل يرحل ناصر ماهر لبيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

نفى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، وجود اتفاق لانتقال لاعب الفريق ناصر ماهر إلى صفوف بيراميدز في فترة الانتقالات المقبلة.

وأضاف توفيق في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن ناصر مستمر مع الفريق حتى الآن، ولم يتوصل لاتفاق بشكل مباشر أو غير مباشر للتخلي عنه.

وأشار توفيق خلال تصريحاته، إلى أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق، هو من سيحسم موقف اللاعب من قائمة الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأنهى، أن كل الأمور مغلقة الآن بهدف تركيز الفريق في بطولة الدوري والمباريات المتبقية من عمر المسابقة بهدف توفير كل أجواء الاستقرار للفريق الأحمر.

وشهدت الفترة الماضية استبعاد ناصر ماهر من حسابات موسيماني مما جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

وكان ناصر ماهر لعب في صفوف سموحة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي قبل أن يقرر موسيماني إعادة اللاعب من جديد مع بداية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن ناصر ماهر ارتبط اسمه بالانتقال لصفوف بيراميدز، كما يوجد رغبة من جانب إدارة سموحة برئاسة محمد فرج عامر باستعادة اللاعب من جديد.