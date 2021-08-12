بعد ضم ميسي.. باريس سان جيرمان ينوي توسعة ملعب الأمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في توسعة ملعبه التاريخي "بارك دي برينس" عقب التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رئيس النادي، ناصر الخليفي، لشبكة "يوروب1" اليوم الخميس :" يجب توسعة هذا الملعب، أحب بارك دي برينس، ولكن من المهم توسعة الملعب لجماهيرنا ولمستقبل النادي".

وتدعم مدينة باريس خطط الملعب الذي تم تجديده آخر مرة في عام 1972.

وقال إيمانويل جيرجوار نائب عمدة مدينة باريس بخصوص هذا الأمر :"نظرا لجاذبية شهرة باريس سان جيرمان، تستحق الجماهير المزيد من الأماكن في ملعب جذاب".

ويتوقع أن يتم توسعة الاستاد من 48500 متفرج إلى مابين 55 ألفا و60 ألفا، ولا يمكن توسعته أكثر.

ومع ذلك، يمكن لملعب بارك دو فرانس في سان دوني تحمل 81 ألف متفرج.

وأدى وصول ميسي إلى باريس، في صفقة انتقال حر من برشلونة، إلى زيادة الانتشار العالمي للنادي ووصف جريجوار هذا الأمر "نبأ مذهل، ليس فقط لباريس وللكرة الفرنسية، ولكن للرياضة بشكل عام".