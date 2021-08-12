استعدادًا لإنبي.. كهربا يشارك في التدريبات.. وبانون يخضع لمسحة طبية الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق، أجرى مسحة طبية وجاءت نتيجتها سلبية استعدادًا لمباراة إنبي المقبلة ضمن الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

وأضاف طبيب الأهلي في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن نتيجة مسحة "كهربا" جاءت سلبية حيث شارك في جزء من التدريبات بعد الإطمئنان على حالته.

وكان "كهربا" غاب عن مباراة الإسماعيلي الأخيرة عقب تعرضه لارتفاع في درجة الحرارة، ليفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق لإجراء مسحة طبية.

وفي سياق آخر، سيخضع مدافع الفريق المغربي بدر بانون لمسحة طبية اليوم الخميس، للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلي.

وكان بانون قد أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما يجري مسحة جديدة اليوم، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه إنبي مساء السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري.

وكان الأهلي سقط في فخ التعادل الإيجابي ضد الإسماعيلي بهدف لكل جانب في لقاء أقيم مساء أمس الأربعاء في إطار الأسبوع الـ29.

جدير بالذكر أن الأهلي تراجع للمركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة والذي فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1).