طبيب الأهلي يوضح إصابة شريف.. وموقفه من لقاء إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد مصدر بالأهلي، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر يعاني من شد خفيف في العضلة الخلفية.

وخرج شريف من الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، بعد شكواه من آلام في عضلة الخلفية.

وخلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، قال المصدر: "شريف اشتكى من بعض الآلام في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي".

وأضاف: "الجهاز الفني فضل إراحته خوفًا من تفاقم الإصابة، ويتم تجهيزه للحاق بالمباريات المقبلة".

وتابع: "شريف قد يلحق بمباراة الأهلي المقبلة ضد إنبي".

وتعادل الأهلي أمام الإسماعيلي بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر الترتيب.