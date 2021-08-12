مصر تحافظ على مركزها العالمي في تصنيف فيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، تصنيفه للمنتخبات عن شهر أغسطس بعد نهاية بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا والتي شهدت تتويج منتخبي إيطاليا والأرجنتين -على الترتيب-.

ووفقًا لما أعلنه فيفا عبر موقعه الرسمي، فإن المنتخب المصري حافظ على مركزه الـ46 عالميًا،

والسادس أفريقيًا.

على الجانب الآخر، تقدم المنتخب الإيطالي (بطل يورو 2020) والمنتخب الأرجنتيني (بطل كوبا أمريكا) لقائمة المصنفين العشرة الأوائل في تصنيف فيفا.

وتقدم المنتخب الإيطالي للمركز الخامس بفارق مركز واحد عن المنتخب الإنجليزي -وصيف يورو- الذي حل رابعا، كما صعد منتخب الأرجنتين للمركز السادس بعدما تُوج باللقب القاري على حساب البرازيل.

وتصدر منتخب بلجيكا التصنيف، رغم خروجه من دور الثمانية لكأس الأمم الأوروبية، فيما حل منتخب البرازيل ثانيا رغم خسارته أمام الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وتقدمت قطر -مضيفة مونديال 2022-، للمركز الثاني والأربعين بعد أن قفزت 16 مركزا لتعادل أفضل مركز لها والذي بلغته في عام 1993.

وتصدر منتخب اليابان تصنيف المنتخبات الآسيوية محتلا المركز الرابع والعشرين، فيما تصدرت السنغال تصنيف المنتخبات الافريقية.