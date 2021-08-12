دورتموند: من "الظلم" تعاقد سان جيرمان مع ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

يرى هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، أن من "الظلم" تعاقد باريس سان جيرمان الفرنسي مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن فاتسكه قوله "إنها حقيقة أن باريس سان جيرمان لديه موارد اقتصادية أكثر من 85% من الأندية الأوروبية الأخرى".

وأضاف: "من الواضح أنها منافسة غير عادلة انتشرت منذ فترة طويلة ، لكني لا اشعر بالغيرة بأي حال من الأحوال".

وتعاقد سان جيرمان مع ميسي قبل يومين بعد انتهاء مسيرته المذهلة مع برشلونة الإسباني.