طولان يتحدث عن.. غياب شريف.. ورأيه في انتظار الأهلي سقوط الزمالك بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي، أن غياب هداف الأهلي محمد شريف عن مباراة فريقه المقبلة ضد الفريق البترولي "سيريحه" نظرًا لخطورة اللاعب من الناحية الهجومية.

وقال طولان في تصريحات عبر شاشة "النهار" :"محمد شريف تحركه صعب لأنه يمتلك السرعة ودائمًا يتحرك خلف المدافعين، خلال التدريبات الأخيرة كنت أدرب اللاعبين على هذا الأسلوب".

وأضاف :"غياب شريف "هيريحني"، وعدم وجوده شيء جيد بالنسبة لي، لكن أتمنى عودته للملاعب بشكل سريع، فأنا على تواصل مستمر معه".

وعن رأيه في المنافسة بين الزمالك والأهلي على لقب الدوري، رد :"مع احترامي لكن كرجل زملكاوي أتمنى الزمالك يتوج بالدوري ويفوز بجميع مبارياته المقبلة".

وتابع :"لا توجد مباراة مضمونة، الدوري صعب جدًا وجميع الفرق "مشحونة" لإنهاء الموسم بشكل أفضل".

وأنهى :"الأهلي ينتظر سقوط الزمالك وهذا لا أتمناه".

وكان محمد شريف تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) ليخرج على إثرها ويشارك بدلاً منه والتر بواليا.

الأهلي فقد صدارة الدوري بعد التعادل مع الإسماعيلي حيث أصبح في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك والذي تغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي المقبلة يوم السبت المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ30 من مسابقة دوري we المصري، في المقابل يخرج الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الإسماعيلية.