تقرير.. بين الوقت القاتل وإهدار الفرص.. كيف فقد الأهلي 22 نقطة في الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

سقط الأهلي في فخ التعادل الإيجابي ضد الإسماعيلي مساء أمس الأربعاء بنتيجة (1-1) ضمن حسابات الأسبوع الـ29 من مسابقة دوري we المصري.

الأهلي ورغم تقدمه بهدف جاء عن طريق محمد شريف، إلا أن التونسي فخرالدين بن يوسف وجه ضربة قاتلة في شباك محمد الشناوي بهدف سجله في الدقيقة (65) من زمن أحداث المباراة.

وضع الأهلي في الحفاظ على لقب الدوري أصبح مهددًا، فبطل أفريقيا آخر موسمين تراجع للمركز الثاني برصيد 65 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر الحالي فريق الزمالك.

لكن وقبل تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي، خسر الفريق الأحمر 22 نقطة في البطولة الحالية من مسابقة الدوري نسخة موسم (2020-2021)

- خسارة قاتلة:

استضاف الأهلي على ملعبه "الأهلي we السلام" منافسه سموحة في الأسبوع الـ11 من مسابقة دوري we المصري، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

محمود عبدالحليم أحرز التقدم لسموحة في الدقيقة (11)، في المقابل سجل حسين الشحات التعادل للأهلي في الدقيقة (33)، إلا أن حسام حسن أحرز هدفًا في الوقت القاتل بالدقيقة (90+3).

هذا الهدف هو الأخير لحسام حسن قبل خروجه على سبيل الإعارة لفريق أهلي طرابلس الليبي، كما تلقى الأهلي أولى هزائمه في الموسم الحالي.

- لدغة نجيب:

في الأسبوع السادس عشر وعلى ملعب "الأهلي we السلام"، فقد الأهلي نقطتين من خلال التعادل الإيجابي ضد الجونة بهدف لكل جانب.

الأهلي تقدم عن طريق لاعبه طاهر محمد طاهر في الدقيقة (57)، لكن مدافع الأهلي السابق محمد نجيب تمكن من تسجيل التعادل للجونة من كرة رأسية في الدقيقة (86).

- ضربة ساسي:

في الأسبوع الـ21، واجه الأهلي غريمه الزمالك على ملعب "ستاد القاهرة" في لقاء انتهت نتيجته بهدف لكل فريق.

صلاح محسن بعد نزوله بديلاً أحرز هدف التقدم للأهلي في الدقيقة (73)، لكن فرجاني ساسي لاعب الزمالك والدحيل الحالي تمكن من تسجيل التعادل للفريق الأبيض في الدقائق العشر الأخيرة.

هذا الهدف هو الأخير لساسي مع الزمالك قبل أن يقرر الرحيل لفريق الدحيل القطري في صفقة انتقال حر بداعي نهاية عقده.

- خطأ الشناوي:

في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ27، وعلى ملعب "الأهلي we السلام" استضاف الأهلي نظيره بيراميدز.

هذه المباراة انتهت بنتيجة (2-2)، وأتيحت الفرصة للأهلي بالخروج بنتيجة الفوز إلا أن علي معلول أهدر ضربة جزاء في الدقيقة (62).

الأهلي تقدم في النتيجة (2-1) بفضل محمود عبدالمنعم "كهربا"، الذي سجل هدفًا في الدقيقة (81)، لكن المحترف إيريك تراوري أحرز التعادل في الدقيقة (90+3) بعد خطأ من محمد الشناوي.

- بامبو يكرر الصدمة:

في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ25، وعلى ملعب "الأهلي we السلام"، استضاف الأهلي منافسه البنك الأهلي.

اللقاء انتهت نتيجته بالتعادل الإيجابي (1-1)، حيث تقدم محمد مجدي "أفشة" بهدف سجله في الدقيقة (48)، إلا أن لاعب الأهلي الأسبق والمعار من صفوف الزمالك لفريق البنك الأهلي كريم بامبو كان له رأي آخر.

بامبو تمكن من التسجيل في الدقيقة (86) من كرة رأسية ليحرم الأهلي من تحقيق الفوز.

- 11 نقطة ضائعة:

وبخلاف أهداف الوقت القاتل التي تعرض لها الأهلي في الموسم الحالي، تلقى الأهلي خسارتين في مشواره خلال الموسم الحالي على يد سموحة بنتيجة (2-1) في الأسبوع الـ11، ثم من غزل المحلة بهدف دون رد في الأسبوع الـ19.

الأهلي خرج بنتيجة التعادل السلبي أيضًا في ثلاث مباريات كانت أمام فريق وادي دجلة والبنك الأهلي وبيراميدز.

هذا الموسم شهد إخفاق الأهلي في تحقيق الفوز على الصاعد حديثًا للدوري وهو فريق البنك الأهلي وأيضًا بيراميدز بعد الخروج بنتيجة التعادل في مباراتي الدور الأول والثاني.