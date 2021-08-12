ليو ميسي يتلقى جزءاً من توقيعه مع باريس سان جيرمان بالعملة الرقمية في حدث فريد

تلقى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عددًا كبيرًا من “رموز PSG Fan Tokens” العملة الرقمية التابعة لمؤسسة النادي كجزء من توقيعه مع باريس سان جيرمان، في أول حدث في العالم لمثل هذا التوقيع الرفيع المستوى.

ويؤدي إدراج رموز مشجعين باريس سان جيرمان في حزمة ترحيب اللاعب على الفور إلى ربطه بالملايين من مشجعي باريس سان جيرمان حول العالم، كما أن هذه الخطوة تضع باريس سان جيرمان كواحدة من أكثر الامتيازات الرياضية ابتكارًا وريادة في العالم.

‏ وللتوضيح، “Fan Token” هو نوع من أنواع العملات الرقمية المرتبطة بمؤسسات رياضية، تقوم على مبدأ الاستثمار وإعطاء الحق باستخدام جزء من صورة النادي، ما يعني أن ميسي في هذه الحالة، وطوال فترة امتلاكه crypto token وسعرها يتغير مع الوقت.

يأتي تطبيق الرمز المميز كتوضيح رائع للطريقة التي يبحث بها النادي باستمرار عن طرق لزيادة وتنويع مصادر إيراداته لمواصلة التطور كعلامة تجارية عالمية.

خطى باريس سان جيرمان في العام 2018 خطوة رائدة في عالم blockchain، لتصبح أول امتياز رياضي يشترك مع Socioscom، ومنذ ذلك الحين، يعملان جنبًا إلى جنب للاستفادة من هذه الطريقة الجديدة والفريدة من نوعها لربط النادي بالجماهير، والأفضل لم يأت بعد وفقاً للنادي الباريسي.

الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه الخدمة لأنصار باريس سان جيرمان.

بالنسبة للملايين من أنصار باريس سان جيرمان حول العالم، أصبحت Fan Tokens طريقة إبداعية للتفاعل مع الفريق الذي باتت قيمته في حدود 3 ملايير دولار كقيمة سوقية للنادي.

كان معجبو باريس سان جيرمان نشيطين للغاية على موقع Socioscom، حيث استفادوا من مجموعة من فرص المشاركة على التطبيق.

يحصل المشجعون في جميع أنحاء العالم من خلال $ PSG Fan Tokens، على فرصة لاختيار رسالة تحفيزية على حائط غرفة الملابس قبل مباراة رئيسية أو هدف الموسم أو الفائزين بجوائز نهاية الموسم للنادي.

كما يشهد المعجبون أيضًا مكالمات فيديو شخصية فريدة مع نجوم الفريق الأول عبر المنصة، كما تم التخطيط لعمليات تنشيط أكثر إثارة في الأسابيع والأشهر القادمة.

كيف ساهمت التعاقدات الجديدة خلال الميركاتو الصيفي 2021 في زيادة الإقبال على هذه الخدمة؟

أدى الضجيج المحيط بالتعاقدات الأخيرة في نافذة الانتقالات الصيفية المزدحمة للنادي إلى زيادة كبيرة في الاهتمام برموز فريق PSG Fan بالدولار الأمريكي، حيث تجاوزت أحجام التداول 1.2 مليار دولار في الأيام الاخيرة.

وقال كبير مسؤولي الشراكات في باريس سان جيرمان “مارك أرمسترونج”: ” لقد أثبت احتضان Socioscom بالكامل ورموز المعجبين من باريس سان جيرمان نجاحًا هائلاً للنادي.”

وتابع “لقد تمكنا من التعامل مع جمهور عالمي جديد، مما أدى إلى تحقيق تدفق كبير للإيرادات الرقمية. ”

وأضاف ألكسندر دريفوس، الرئيس التنفيذي لشركة Chiliz و Socioscom: ” تجني باريس سان جيرمان ثمار نهجها الجريء وأعتقد أن هذا قد يكون بداية لاتجاه جديد حيث يلعب Fan Tokens و Socioscom دورًا بارزًا بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم والرياضة على أعلى مستوى. “