الامارات | مبابي يرفض اللعب مع ميسي في سان جيرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يرفض اللعب مع ميسي في سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "لوكيب" الفرنسية، رفض كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، البقاء داخل صفوف النادي الباريسي، مجدداً مطالبته بالرحيل، خاصة بعد تعاقد إدارة النادي مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي النجم السابق لنادي برشلونة.

وأوضحت "لوكيب" أن: "مبابي لا يرغب اللعب بجانب ليونيل ميسي، في مفاجأة حزينة لجمهور النادي الباريسي، خصوصاً أن مبابي كان قد تقدم رسمياً هذا الصيف، بطلب الرحيل عن باريس سان جيرمان، حتى قبل انضمام ميسي إلى الفريق".

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي رفض سابقاً تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقابل، في ظل رغبة الانتقال إلى تحديات جديدة خصوصاً إمكانية الانضمام إلى فريق ريال مدريد الذي ابدى في أكثر من مناسبة رغبته بالتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي.

كما سلطت "لوكيب" الضوء على أن مبابي لم يظهر أي تفاعلٍ مع انضمام ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، على عكس باقي زملائه في الفريق.

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