شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يجهز متعب لتعويض غياب دسوقي أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق المقاصة جهود محمد دسوقي الظهير الأيسر للفريق الفيومي في مباراته القادمة ضد الإنتاج الحربى يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام، بعد حصوله على الطرد الأحمر في مباراة فريقه الأخيرة ضد سيراميكا.

ويجهز الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل، أحمد السعيد "متعب" لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الفيومى في مباراته القادمة ضد الإنتاج من أجل تعويض غياب دسوقى.

ويرغب الجهاز الفنى للمقاصة في منح الفرصة لمتعب من أجل تقييم مستواه بشكل جيد لاسيما مع قلة مشاركاته منذ الانضمام للفريق الفيومى مطلع الموسم الجارى.

ويرى إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن فريقه خرج بالعديد من المكاسب من مباراته ضد سيراميكا أول أمس الثلاثاء رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري، منها إشراك عدد من اللاعبين الناشئين في المباراة والظهور بمستوى طيب.

وقال عادل في تصريحات خاصة إن الجهاز الفني دفع بزياد أشرف "جناح" أساسيا في مباراة سيراميكا وظهر بشكل طيب وساهم في صناعة هدف فريقه الوحيد خلال المباراة، ويعد مستقبل الفريق الفيومي في الفترة القادمة، مضيفا أنه تم الدفع أيضا بمحمد كمال "دفندر" وأبلى بلاء حسنا.

وشدد مدرب المقاصة على أن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل يعمل على تجهيز بعض اللاعبين الصغار مثل بسام هويدي وأحمد رأفت وهشام حافظ ومحمد سوداني، على أن يكون لهم دور مع الفريق الفيومي في المباريات المتبقية من عمر الدوري، ومعهم محمود كوكو حارس المرمى الذي لم يحصل على فرصة المشاركة كثيرا على مدار الموسم في ظل الاعتماد على محمود حمدي.