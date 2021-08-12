شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة كارتيرون للاعبى الزمالك بعد سقوط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفرنسى بارتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم من أجل مطالبتهم بالتركيز فى حسم جميع المباريات المقبلة بعد خسارة الأهلى نقطتين أمام الإسماعيلى فى الدورى الممتاز.

كما سيطالب كارتيرون اللاعبين باستغلال الفرصة لحسم لقب الدورى، خاصة أن الدورى أصبح فى يد لاعبي القلعة البيضاء فى حالة النظر إلى الفوز فى كل المواجهات المقبلة، دون الالتفات لنتائج الفريق المنافس بعدما أصبح الزمالك متفوقا علي الأهلي بفارق نقطتين.

ويعقد كارتيرون الجلسة مع لاعبي الزمالك قبل انطلاق المران الجماعي اليوم فى الخامسة مساءا، حيث سيعود الفريق إلى التدريبات استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الزمالك تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل التدريب الرئيسي، فيما سيؤدي بعض اللاعبين تدريبات استشفائية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب تعرضهما للارهاق في مباراة الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندري كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.