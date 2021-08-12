شكرا لقرائتكم خبر عن جونيور أجايى يتهم الأهلى بالتسبب فى تراجع مستواه ويدرس عروض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من النيجيرى جونيور أجايى مهاجم الأهلى السبب الرئيسى فى تراجع مستوى النسر النيجيرى هذا الموسم مع القلعة الحمراء، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:" مفاوضات الأهلى مع أكثر من لاعب أجنبى بل وتأكيد وسائل الإعلام على تعاقد القلعة الحمراء مع لاعبان هما بيرسى تاو وميكيسونى تسبب فى غياب التركيز عن أجايى الذى بات يشعر أن أيامه معدودة فى الأهلى وأن القرار المنتظر سيكون رحيله فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لقيد الثنائى الاجنبى".

ويضيف المصدر:" جونيور أجاي يفكر فى العروض التى وصلته من بعض الأندية الأفريقية لإختيار أحداها حال اخطاره من الأهلى بالرحيل لاسيما أن القلعة الحمراء لم تحسم ملف تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل حتى اللحظة الراهنة مما جعل اللاعب يعيش حالة من عدم التركيز تسبب فى ظهوره بشكل متراجع فى المباريات الأخيرة".

الأهلى تعاقد مع أجايى من الصفاقسى التونسى

جونيور أجاي من مواليد 29 يناير 1996، لعب لنادى ليون النيجيرى قبل أن يجذب أنظار كشافة نادى الصفاقسى التونسى الذى تعاقد معه فى 15 سبتمبر 2016 وشارك معه فى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

ومع بداية موسم 2016 / 2017 أعلن النادى الأهلى تعاقده مع أجايى ليكون اللاعب الثانى الذى ينضم لصفوف الفريق الأحمر قادمًا من الصفاقسى التونسى بعد على معلول، وذلك مقابل 2 مليون و500 ألف دولار تحملها النادى الأحمر لشرائه فى صفقة تمتد 4 سنوات كاملة.



أرقام جونيور أجاي مع الاهلى المهاجم النيجيرى أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الفريق الأحمر في مركز الجناح الأيسر نظرًا للمهارة التي يتمتع بها جونيور آجاي، عندما انضم أجايي للأهلي وخلال أسابيعه الأولى مع الفريق كان خجولا للغاية وغير قادر على الدخول في الأجواء مع باقي زملائه، ولكن بمجرد تأقلمه مع الوضع انفجر في وجه خصومه وسجل الكثير من الأهداف وتألق بشدة.أرقام جونيور أجاي مع الاهلى

واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 160 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11293 دقيقة لعب سجل 41 هدف وصنع 30 هدف ونال 14 انذار، وحصد مع الاهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الافريقى.

أجاي الذي يخوض موسمه الخامس مع الأهلي، تتذكر له الجماهير الحمراء كم كبير من أهدافه بسبب طريقتها المختلفة وشكلها الجمالي في التسجيل. من ينسى هدف أجاي الأول مع الأهلي في شباك الاتحاد السكندري بعد تمريرة رائعة من وليد سليمان واستلام الكرة وهو يعطي المرمى ظهره ثم تسديد الكرة بشكل مباشر (على الطاير) لتسكن الشباك بطريقة رائعة. أو هدفه في مرمى الزمالك خلال أول مباراة قمة يخوضها مع الأهلي بضربة رأسية رائعة في مرمى أحمد الشناوي. وهدفه أيضا في الشباك البيضاء في الدور الثاني للدوري المصري 2016/2017 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في وسط الملعب ومررها مباشرة ثم انطلق داخل منطقة الجزاء واستلمها مرة أخرى وسدد بدقة في شباك عمر صلاح حارس الزمالك وقتها. من ينسى هدف أجايي الرائع في مرمى سموحة خلال نصف نهائي كأس مصر 2017 بعدما وضع الكرة من أعلى الحارس. أو عندما استلم الكرة وظهره للمرمى خلال مباراة الأهلي والوداد في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ثم الدوران حول نفسه بطريقته المعتادة ليمر من مدافعي الفريق المغربي ويسدد كرة قوية ردها الحارس وتابعها مؤمن زكريا في الشباك. أهداف أجايي على طريقته مع الأهلي ظلت مستمرة في موسمه الثاني. يدخل بديلا أمام الترجي والنتيجة تشير إلى التعادل 1-1 ولا تخدم فريقه ومن أول لمسة يسجل بضربة رأسية أكثر من رائعة ويقود المارد الأحمر للفوز وخطف التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال من استاد رادس. تسديدة رائعة بباطن القدم من وضعية صعبة ومكان صعب تسكن شباك إنبي في الدوري، ثم تألق ضد المقاصة وتسجيل هدف التعادل من استلام وترويض للكرة داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، ثم انطلاقة وتمريرة تضع وليد سليمان أمام الشباك الخالية ليسجل هدف الفوز. سجل أجاى بتسديدة مباشرة (على الطائر) أمام المقاصة، ويحول عرضية معلول في المرمى أمام سيمبا بعد (غمزة للكرة) أنهت جملة فنية رائعة خير نهاية في الشباك. أجاى سجل هدف الأهلي الأول في شباك الزمالك في السوبر حيث استلم الكرة ويدور حول نفسه ويضع الكرة في شباك محمد عواد مرة ثانية بهدف ثالث للقلعة الحمراء قاد فريقه للتتويج بلقب السوبر رقم 11.

أهداف رائعة لجونيور أجاي مع الاهلى بعد 5 مواسم