شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتمسك بالشناوى ويرفض عرض الـ6 ملايين دولار من النصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق النادي الأهلي الباب أمام أية إغراءات تصل النادي بشأن التعاقد مع محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتأكيد على رفض مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن التعاقد مع الحارس الدولي في ظل رغبة الأهلي في الإبقاء على حارسه وعدم وجود أية نية للتفريط فيه.

وعلم ”الخليج 365” أن الأهلي رفض عرضا مغريا من النصر السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي مقابل 6 ملايين دولار، وأكد النادى الأحمر لنظيره السعودى عدم اهتمامها بمناقشة أية عروض مالية تخص التعاقد مع الشناوي أيا كانت قيمتها، في ظل رفض مبدأ التفريط في قائد الفريق من الأساس.

وطالب النادي الأهلي نظيره النصر السعودي بإغلاق ملف المفاوضات على شراء الشناوي، في ظل رفض المبدأ من الأساس بعدم وجود نية للتفاوض أو بيع محمد الشناوى فى الصيف الحالي، باعتباره من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأحمر، ولا يوجد نية لمناقشة أية عروض تخص اللاعب.

في الوقت نفسه، أخطر محمد الشناوي النادى الأهلي أنه لا يفكر في الرحيل عن الجزيرة في الصيف الجاري، ويحترم قرار النادى بشأن البقاء، وأن رغبته الأولى في الاستمرار بين جدران القلعة الحمراء، وشدد على احترامه لقرار ناديه في رفض مناقشة أية عروض خارجية تخصه.

ويتواجد محمد الشناوي على رأس قائمة اللاعبين الذين يرفض النادى الأهلى رحيلهم بنهاية الموسم، لا سيما مع عدم وجود بديل بنفس مستوى وإمكانيات الشناوي في مصر بشكل عام وليس الأهلي فقط.