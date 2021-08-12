شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يعالج أخطاء الأهلى فى الكرات العرضية قبل مواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراتهم ضد الإسماعيلى أمس الأربعاء، وتسببت فى حرمان فريقه من الخروج بالثلاث نقاط وفقدان نقطتين فى مشواره نحو التربع على قمة الدورى والتى فقدها لصالح الزمالك.

ويعكف موسيمانى على تصحيح أخطاء لاعبيه فى التعامل مع الكرات العرضية والثابتة، خاصة فى التمركز والرقابة ومحاولة اللحاق بالكرة قبل الوصول إلى رأس المهاجمين، بخلاف الأخطاء فى الربط بين خطوط الأهلى الثلاثة ووجود مساحات بين كل خط وهو ما يستغله المنافسين فى شن هجوم ضاغط على الفريق الأحمر.

ويعانى الأهلى من أزمة فى تراجع أدائه بالشوط الثانى من المباريات الأخيرة ومواصلة نزيف النقاط فى ظل التعادل الأخير مع الإسماعيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم السبت بالجولة الثلاثين من عمر الدورى، فيما يترقب نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلى فى نفس اليوم.

ويضع مسئولو النادى الأهلى الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لنادي ألتاي إزمير التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والاتفاق على إنهاء إعارة اللاعب إلى سيراميكا من أجل الانتقال إلى ناديه الجديد لتوقيع العقود والخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

وكشف مصدر داخل الأهلى أن الاتفاق بين الأهلى وألتاى تم نظير انتقال أحمد ياسر ريان الي النادي التركي علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مقابل دفع 300 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي التركي حق الأفضلية في شراء اللاعب نظير دفع 2.5 مليون دولار.

وشدد المصدر على أن الأهلى يحق له الحصول على 15% نسبة إعادة بيع ريان من قبل ألتاى التركى حال تفعيل عقد البيع بعد انتهاء الموسم الأول.