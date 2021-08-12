شكرا لقرائتكم خبر عن انفراجة للزمالك.. كيف استقبل كارتيرون تعادل الأهلى والإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المدير الفنى الفرنسى باتريس كارتيرون تعادل الأهلى مع الإسماعيلى فى الدورى الممتاز كبارقة أمل من أجل منافسة الفريق الأبيض بقوة على لقب الدورى الممتاز.

وحرص كارتيرون على متابعة لقاء الإسماعيلى مع الأهلى لحظة بلحظة، فى ظل خسارة الفريق الأحمر نقطتين ساهمت فى اقتراب الفريق الأبيض من لقب هذا الموسم، ومن المقرر أن يضع خطة قوية خلال المرحلة المقبلة للاعبين من أجل عدم التفريط فى أى نقطة خلال المباريات المتبقية.

وكشف مصدر مقرب من كارتيرون أن المدرب الفرنسى كان فى قمة السعادة بعد انتهاء قمة الأهلى والإسماعيلى بالتعادل الإيجابى نظرا لأهمية النتيجة بالنسبة للزمالك واقترابه من حسم لقب الدورى حال فوزه بكل مبارياته المتبقية دون النظر لنتائج النادى الأهلى.

يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الفريق تدريبات في صالة الجمانزيوم بالنادي قبل التدريب الرئيسي، فيما سيؤدي بعض اللاعبين تدريبات استشفائية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب تعرضهما للارهاق في مباراة الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندرى كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.