شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض تمديد تعاقده مع الإسماعيلى قبل "ميزانية الصفقات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الإسماعيلى أن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق رفض الموافقة على تمديد تعاقده مع الدراويش، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى قبل وضع إدارة النادى لميزانية ضخمة للصفقات المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويرغب جلال فى تكوين فريق قوى يعيد هيبة الدراويش بالموسم الجديد مشترطاً تلبية كل رغباته فى الصفقات الجديدة وأيضاً قائمة الراحلين عن القلعة الصفراء ما تسبب فى توقف المفاوضات بين الطرفين.

ايهاب جلال يلمح للرحيل عن الإسماعيلى

ألمح إيهاب جلال لمغادرة القلعة الصفراء عقب نهاية الموسم الحالى، وخرج إيهاب جلال بتصريحات غاضبة عقب التعادل مع الأهلى متهما إدارة الدراويش بأنها لا تنفذ مطالبه ولا تفعل أى شىء لصالح الفريق، وجاءت تصريحات إيهاب جلال لتزيد الغموض حول مستقبل المدير الفني للدراويش الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الشهر الجاري عقب ختام الدورى المصرى.

ايهاب جلال يقود الإسماعيلى للابتعاد عن شبح الهبوط

وقاد إيهاب جلال الإسماعيلي للابتعاد عن شبح الهبوط بعد أن قدم الفريق مسيرة سيئة بالدورى المصرى قبل تعيينه.

جدير بالذكر أن الأهلى خسر نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدورى المصرى، سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.