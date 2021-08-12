شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل نجم الأهلى والإسماعيلى السابق يحتفل بعيد ميلاده الـ41 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل محمد فضل، نجم الأهلى الأسبق والعضو السابق للجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ41، فهو من مواليد 12 أغسطس 1980، بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، بدأ مسيرته الكروية بفريق الأشبال بالنادى الأهلى وهو فى سن صغيرة، وكانت بداية ظهوره الأولى ومعرفة الجماهير المصرية به خلال مونديال الناشئين الذى استضافته مصر عام 1997، حيث كان من يقود خط هجوم الفراعنة الصغار خلال هذه البطولة بجوار زميله أحمد بلال، تحت القيادة الفنية للراحل محمد على.

تم تصعيد محمد فضل للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى موسم 2001-2002 ليعلن عن موهبته الكبيرة فى التهديف والتسجيل بشباك المنافسين خاصةً من الكرات الرأسية التى تميز بها على مدار مشواره بالملاعب.

وانضم للأهلى من الصيد 1997، صعد للفريق الأول موسم 2002/ 2003، واستمر معه حتى ديسمبر 2003، ومنه للاتحاد السكندري، ثم كاظمة الكويتى موسم 2004/ 2005، ثم المصرى موسم 2005/2006، منه للإسماعيلى 3 سنوات، ثم عاد للأهلى موسم 2009/2010 ومنه لسموحة موسم 2012/2013، ثم المقاولون العرب والإنتاج الحربي.

استطاع أن يسجل 104 أهداف فى مشواره مع الأندية بواقع 32 هدفا مع الإسماعيلي، والمقاولون 24 هدفا، والأهلى 22 هدفا، وكاظمة الكويتى 8 أهداف، والمصرى 7 أهداف، والاتحاد 6 أهداف، وسموحة 3 أهداف، الإنتاج الحربى هدفين.

وجاء توزيع الأهداف على البطولات بواقع 77 هدفا فى الدورى العام، كأس مصر 12 هدفا، البطولات الأفريقية 5 أهداف، الدورى الكويتى 5 أهداف، كأس الأمير 3 أهداف، البطولة العربية 3 أهداف.

سجل الهاتريك 5 مرات، منها مرتان بالدورى المصرى والكأس مرتين، وكأس الأمير مرة، وسجل الثنائية 11 مرة.

إجمالاً خاض محمد فصل 256 مباراة بتاريخه فى الملاعب، منها 8 مباريات دولية بقميص منتخب مصر الأول، وتُوج اللاعب مع الأهلى بلقب الدورى العام مرتين فى 2010 و2011 وكأس مصر موسم 2003 والسوبر المصرى موسمى 2010 و2013، فضلاً عن لقب قارى وحيد هو سوبر أفريقيا نسخة 2002.