محمد شريف مرشح لمعادلة رقم طه إسماعيل حال مشاركته فى مباريات الدورى

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد شريف لاعب الأهلى فى معادلة رقم أحمد بلال نجم الفريق الأحمر السابق بعد تسجيه الهدف رقم 19 فى مشواره بالدورى هذا الموسم بعد هدفه فى مرمى الإسماعيلى، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى العام، وبات على بعد هدف وحيد من معادلة رقم طه إسماعيل نجم الأهلى الأسبق الذى سجل 20 هدفاً فى موسم 1962 - 1963.

محمد شريف فى المركز الثالث بقائمة الهدافيين التاريخين فى الأهلى

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين للأهلي:

محمود الخطيب (23) – 1974-75

طه إسماعيل (20) – 1962-63

محمد شريف (19) – 2020-2021

أحمد بلال (19) – 2002-2003

محمد أبو تريكة (18) – 2005-2006

وليد أزارو (18) – 2017-2018

أمادو فلافيو (17) – 2006-2007

عماد متعب (15) – 2004-2005

حسام حسن (15) – 1998-1999

الأشعة تحسم مصير محمد شريف من مواجهة الأهلى مع إنبى فى الدوري

يخضع، اليوم الخميس، محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر للأشعة للوقوف على حالته وموقفه من المشاركة فى مواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الخلفية.

وأضاف أن الجهاز الطبى فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان محمد شريف قد غادر فى الشوط الأول من مباراة الأهلى والإسماعيلى التى أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الممتاز.