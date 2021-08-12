منتخب الجزائر يحقق قفزة صاروخية في التصنيف الشهري للمنتخبات

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

حقق منتخب الجزائر قفزة صاروخية في التصنيف الشهري للمنتخبات، الذي أصدر، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس.



وصعد منتخب الجزائر للمركز الـ30 عالميا في ترتيب الفيفا لهذا الشهر، متقدما بـ3 مراكز مقارنة بالترتيب الذي صدر يوم 27 مايو/أيار الماضي.

فضلا عن ذلك، ارتقى منتخب الجزائر للمركز الثالث في ترتيب أفضل المنتخبات الأفريقية وراء المتصدر السنغال وملاحقه المباشر تونس.

ورفع منتخب "محاربي الصحراء" رصيده من النقاط في التصنيف الشهري للمنتخبات لـ1 496,1 نقطة، بعد أن جمع 1499 نقطة في التصنيف الأخير.

وحقق "الخضر" 3 انتصارات خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، تباعا أمام موريتانيا 4-1 ومالي 1-0 وتونس 2-0.

ودعم بالتالي سلسلته في عدم الخسارة الممتدة منذ عام 2018، تاريخ الهزيمة ضد بنين ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا "مصر 2019".

وخاض "المحاربين" بعدها 27 مباراة بين ودية ورسمية حققوا خلالها 21 فوزا و6 تعادلات، آخرها الانتصار أمام "نسور قرطاج" بنتيجة 2-0.

ويسعى منتخب الجزائر للتواجد ضمن قائمة 5 منتخبات أفريقية في في تصنيف الفيفا، وهو ما سيسمح له بلعب مباراة العودة في الدور الفاصل والحاسم من تصفيات المونديال على ملعبه.