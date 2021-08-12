شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء نجم الأهلى والطلائع وشقيق مدافع الزمالك يحتفل بزفافه الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد علاء مدافع النادى الأهلى المعار لطلائع الجيش الأحد المقبل بزفافه بأحد فنادق مدينة نصر فى حضور زملاء اللاعب بالقلعة الحمراء وطلائع الجيش وأيضاً نجوم الزمالك زملاء شقيقه محمود علاء نجم القلعة البيضاء.

ويختتم، اليوم الخميس، فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء غد الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى العام، ويخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه بجهاز الرياضة ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويفقد فريق طلائع الجيش جهود نجميه عمرو مرعى ومحمد ناصف فى مباراة سموحة، وتلقى عمرو مرعى الإنذار الثالث فى مواجهة بيراميدز فيما تعرض محمد ناصف للطرد خلال نفس المباراة.

واستحق فريق طلائع الجيش لقب الحصان الأسود في الموسم الجاري، بعدما قدم أداءً غير متوقع رغم البداية المتعثرة وحالة عدم الاستقرار الفني، إلا أنه تحت قيادة عبد الحميد بسيوني نجح في تخطي جميع الأزمات ليتحول إلى فريق آخر ينافس على المراكز المتقدمة بجدول الدوري ويحتل الطلائع المركز السابع في جدول المسابقة برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 32 هدفا.

وانتهت مباراة طلائع الجيش وبيراميدز بالتعادل الإيجابى 1 -1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأحد على استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز.

افتتح التسجيل لبيراميدز إبراهيم عادل في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، قبل أن يتعادل ناصر منسي لطلائع الجيش في الدقيقة 87، وألغى الحكم محمود ناجى ركلة جزاء لفريق طلائع الجيش وذلك بعد اللجوء إلى تقنية الـ"var" وسط اعتراضات شديدة من اللاعبين.