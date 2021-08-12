شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وصول فريال أشرف وباقى البعثة المصرية المشاركة فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود، اليوم الخميس، البعثة المصرية إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد على 3 أفواج، حيث تضم الإداريين والبعثة الطبية وفريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى صاحب فضية الخماسى الحديث.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة فى دبى ترانزيت، ومنها إلى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة.

تصل بعثة الكاراتيه التى تضم فريال أشرف نجمة الذهب فى الأولمبياد والخماسى الحديث للقاهرة فى تمام الساعة الخامسة و20 دقيقة مساء اليوم الخميس.

وأكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق اسم فريال أشرف بطلة الكاراتيه على محور التجمع أمر سيخلد في التاريخ الرياضى المصرى، وداعم وحافز كبير لجميع الرياضيين لتحقيق إنجازات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس اللجنة الأولمبية في تصريحات خاصة أن الرئيس السيسى يهتم بشكل كبير بالرياضة والرياضيين ويتابع جميع التفاصيل ويحفز من يحقق إنجازات وهذا ليس بجديد على سيادة الرئيس، مؤكداً أن تخليد اسم فريال علي أحد المحاور هو تكريم ما بعده تكريم .

فيما عادت أول أمس جيانا فاروق بطلة الكاراتيه صاحبة المدالية البرونزية و بعدها بعثة منتخب رجال كرة اليد صاحب المركز الرابع.

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق في الكاراتيه، وقد حصدوا جميعا ميداليات برونزية، بالإضافة إلى أحمد الجندي الذي تألق في منافسات الخماسي الحديث لينال ميدالية فضية.