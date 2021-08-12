شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد عبد الشافى ذهب لا يصدأ فى الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد عبد الشافى نجم الزمالك أن يصيح أحد أفضل لاعبى الجبهة اليسرى فى القلعة البيضاء على مدار العديد من السنوات ، خاصة أنه لاعب يمتلك العديد من الخبرات التى تمكنه من صناعة الفارق مع القلعة البيضاء .

توج النجم محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر لنادى الزمالك، بلقب رجل مباراة القلعة البيضاء، أمام الاتحاد السكندرى، فى المباراة التى أقيمت الثلاثاء، ضمن لقاءات بطولة الدورى، التى انتهت بفوز أبناء ميت عقبة، بهدفين مقابل هدف، وإحرازه الهدف الثانى وهدف الفوز والنقاط الثلاث الغالية.

وكتب الحساب الرسمى لنادى الزمالك، عبر حسابه على تويتر: "ورجل مباراة اليوم هو محمد عبد الشافى".

بدأ مشواره ضمن ناشئى نادى الزمالك، قبل أن ينتقل لنادى إنبى عام 2003، ولعب معه موسمين فى فريق الشباب بالنادى البترولى، بعدها انتقل لنادى غزل المحلة عام 2005 واستمر معه حتى 2009، ليكتب شهادة تألقه فى الملاعب المصرية، ليخطف أنظار مسئولى نادى الزمالك وينتقل للأبيض موسم 2009-2010، واستمر معه حتى موسم 2014-2015، قبل انتقاله للدورى السعودى، حيث لعب ضمن صفوف أهلى جدة والفتح، قبل أن يعلن عودته للقلعة البيضاء من جديد.

حصل محمد عبد الشافى مع الزمالك على 3 بطولات، على رأسها الدورى الممتاز موسم 2014 / 2015 وكان أحد أبرز نجوم الفريق وقتها، بالإضافة إلى كأس مصر مرتين موسمى 2012 / 2013، 2013 / 2014 .

و يرصد الخليج 365 لقطات للاعب محمد عبد الشافى فى الصور التالية :