محمد شريف يواجه شبح الغياب عن مباراة الأهلى وإنبى.. والأشعة تحدد مصيره فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الخميس محمد شريف مهاجم الأهلى ومنتخب مصر للأشعة للوقوف على حالته وموقفه من المشاركة فى مواجهة إنبى المقرر لها السبت المقبل بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد شريف لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية.

وأضاف أن الجهاز الطبي فضل استبدال اللاعب بعد شكواه من آلام العضلة الخلفية، وأوضح أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية من أجل الاطمئنان على حالته.

وكان محمد شريف قد غادر في الشوط الأول من مباراة الأهلي والإسماعيلي التي أقيمت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة رقم 29 من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر الأهلي نقطتين ثمينتين في سباق الفوز ببطولة الدوري بعدما تعادل مع الإسماعيلي بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية في الجولة 29 لبطولة الدوري المصري.. سجل محمد شريف للأهلي فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلي.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 65 نقطة ويبقي في المركز الثاني بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.