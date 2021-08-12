شكرا لقرائتكم خبر عن والدة فريال أشرف: بنتى هتطلعنى الحج.. وسكان المطرية مجهزين حفلة لاستقبالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت عزة السيد والدة البطلة المصرية فريال أشرف عبد العزيز، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق اسم البطلة على محور التجمع الخامس، قائلة فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "مش قادرة أوصف إحساسى بعد قرار الرئيس السيسى بإطلاق اسم بنتى على محور التجمع الخامس، والله مكنتش مترتبة وكلنا اتفاجئنا بيها وهى أحسن مفاجأة من أب لبنته التى تألقت وأبدعت".

وتضيف والدة فريال أشرف: "إحنا ساكنين فى منطقة شعبية هى المطرية والناس فرحانة بيها أوى، لدرجة بيدهنوا البيت والشارع استعداداً لوصولها وقالولى متعمليش أكل إحنا هنجيب عشان نحتفل بيها".

وأكملت والدة فريال أشرف: "بنتى جمعت بين الدراسة والرياضة وهى فى كلية الصيدلة والكلية ساعدتنا كتير عشان الرياضة وأجلت ليها امتحانات ولما ترجع هيكون عندها امتحان فى شهر سبتمبر".

وتابعت: "الكوبرى اللى هيكون باسم بنتى هلف عليه يومياً 10 مرات من فرحتى بإنجاز بنتى وقرار الرئيس، وفريال وعدتنى قبل ما تسافر لو حققت ميدالية هتخلينى أحج بيت ربنا وقالتلى هتنفذ وعدها وتحقق حلم حياتى".

وتصل اليوم الخميس البعثة المصرية إلى القاهرة قادمة من طوكيو بعد انتهاء المشاركة فى الأولمبياد على 3 أفواج، حيث تضم الإداريين والبعثة الطبية وفريال أشرف صاحبة ذهبية الكاراتيه وأحمد الجندى صاحب فضية الخماسى الحديث.

ومن المقرر أن تهبط الطائرة فى دبى ترانزيت، ومنها إلى القاهرة، بينما تهبط بعثة الخماسى ترانزيت فى الدوحة.