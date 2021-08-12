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مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك .. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد٬ رئيس اتحاد الكرة٬ أن هناك صعوبات واجهت الجبلاية فى وضع مواعيد بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية ، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "متعة كرة القدم المصرية هي التنافس بين الجماهير طالما لم يخرج عن الإطار الشرعي٬ ومنذ سنوات طويلة نلعب المسابقات بدون جماهير ولكن مازال هو الأكثر مشاهدة فى افريقيا والوطن العربي بالكامل".

 

وعن التفويت خلال المباريات المقبلة فى الدوري: "لا يوجد ذلك على أرض الواقع سواء بين المدربين أو اللاعبين ونثق تماما فى الحكام والمراقبين ولكن هذا تراشق فقط بين الجماهير على السوشيال ميديا".

 

وأكد أحمد مجاهد٬  أن هناك تنظيم على أعلى مستوى خلال المباريات الخمسة المتبقية فى مسابقة الدوري الممتاز من جانب اتحاد الكرة قائلا: "الحكام المصريين على أعلى مستوى والتحكيم المصري متربع على افريقيا والوطن العربي٬ والحكام المصريين بنفس المستوى بدون تقنية الفيديو وينالوا إشادة الجميع".

 

وأضاف: "الأخطاء واردة فى وجود تقنية الفيديو أو بدونه٬ وهناك مجهود كبير من لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد٬ ودفعنا مستحقات الحكام كاملة ولا يوجد متأخرات".

 

ونفى أحمد مجاهد٬ ما تردد عن خصم 6 نقاط من الزمالك بسبب أزمات مستحقات اللاعبين الأجانب قائلا: "لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك والاتحاد الدولى لكرة القدم لم يرسل إلينا أى شييء عن هذا الأمر وإذا تم إرسال ذلك سيتم تطبيقه٬ وتم خصم 3 نقاط من الإسماعيلي بسبب أزمة مستحقات نادى النجوم".

 

وأضاف: "الإسماعيلي قدم طعن للمحكمة بسبب خصم 3 نقاط وإذا تم قبول الطعن سيتم عودة الثلاث نقاط مرة أخري للدراويش".

 

وعن حسم لقب الدوري: "المواجهات المباشرة هى من تحسم بطل الدورى الممتاز حال تساوي الزمالك والأهلى فى النقاط وهذا البند منذ سنوات طويلة".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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