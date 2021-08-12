شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: لا يوجد خصم 6 نقاط من الزمالك .. والمواجهات المباشرة تحسم بطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد مجاهد٬ رئيس اتحاد الكرة٬ أن هناك صعوبات واجهت الجبلاية فى وضع مواعيد بطولة الدوري الممتاز خلال الفترة الماضية ، وقال مجاهد فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "متعة كرة القدم المصرية هي التنافس بين الجماهير طالما لم يخرج عن الإطار الشرعي٬ ومنذ سنوات طويلة نلعب المسابقات بدون جماهير ولكن مازال الدوري المصري هو الأكثر مشاهدة فى افريقيا والوطن العربي بالكامل".

وعن التفويت خلال المباريات المقبلة فى الدوري: "لا يوجد ذلك على أرض الواقع سواء بين المدربين أو اللاعبين ونثق تماما فى الحكام والمراقبين ولكن هذا تراشق فقط بين الجماهير على السوشيال ميديا".