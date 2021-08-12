شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرتب الأهلى أوراق الموسم الجديد مبكرا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت إدارة النادى الأهلى فى تريب أوراق الموسم الجديد مبكرا بتحديد ملامح الصفقات الجديدة وفقا لرؤية الجهاز الفنى الفريق الأحمر بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى .

ويرصد الخليج 365 ملامح أوراق الموسم الجديد فى الأهلى كالتالى : حسم صفقة كريم فؤاد حسم صفقة كريم فؤاد

نجحت إدارة الأهلي في حسم صفقة التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمعار إلى إنبي بعد الاتفاق مع ناديه على كل التفاصيل المالية بخصوص الصفقة من حيث دفع 15 مليون جنيه لشراء اللاعب.





إنهاء صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني

كما أنهت إدارة التعاقدات بالأهلي صفقة الموزمبيقي لويس ميكيسوني مقابل دفع 900 ألف دولار لنادي سيمبا التنزاني، بعدما كان هناك منافسة على خطفه من قبل كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.



إنهاء صفقة بيرسو تاو إنهاء صفقة بيرسو تاو

كما أنهى مسئولو النادي الأهلي صفقة شراء بيرسي تاو جناح برايتون الأنجليزي لمدة 3 مواسم، وقامت الإدارة الحمراء بتوقيع عقود التعاقد مع اللاعب بعد إتمام المفاوضات مع ناديه على كل طلباته المالية.

وحسم مسئولو الأهلي صفقة ضم بيرسيي تاو ويتبقى خضوع اللاعب للكشف الطبي لحسم الصفقة بشكل نهائي وتحويل القسط الأول من قيمة الصفقة على حساب نادي برايتون الإنجليزي.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على إدراج تاو ضمن لاعبي الفئة الأولى بالقلعة الحمراء، بحيث يحصل على مليون و100 في الموسم الأول بزيادة 100 ألف في كل موسم طوال مدة العقد، بحيث يصل إلى مليون و200 ألف في الموسم الثاني ومليون و300 ألف في الموسم الثالث.