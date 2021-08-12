شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الأهلى لم يحترم الإسماعيلى فنيا.. والدراويش لن يفوت مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبدالرازق "بازوكا"، نجم الإسماعيلى السابق، أن الأهلى لم يحترم فريق الدراويش على المستوى الفنى خلال المباراة، وذلك بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

وقال بازوكا، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "إيهاب جلال نجح فى فرض أسلوبه على النادى الأهلى وحصل على نقطة مهمة من المباراة، والفريق الأحمر كان داخل المباراة وهو ضامن الفوز ولكن هذا لم يحدث فى النهاية".

وأضاف: "الأهلى أضاع العديد من الفرص خلال المباراة، والإسماعيلى أصبح وضعه جيدا فى جدول ترتيب الدورى بعدما كان مهددا بالهبوط قبل تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش".