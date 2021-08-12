شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا: الأهلى لم يحترم الإسماعيلى فنيا.. والدراويش لن يفوت مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبدالرازق "بازوكا"، نجم الإسماعيلى السابق، أن الأهلى لم يحترم فريق الدراويش على المستوى الفنى خلال المباراة، وذلك بعد التعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.
وقال بازوكا، فى تصريحات إذاعية لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة، "إيهاب جلال نجح فى فرض أسلوبه على النادى الأهلى وحصل على نقطة مهمة من المباراة، والفريق الأحمر كان داخل المباراة وهو ضامن الفوز ولكن هذا لم يحدث فى النهاية".
وأضاف: "الأهلى أضاع العديد من الفرص خلال المباراة، والإسماعيلى أصبح وضعه جيدا فى جدول ترتيب الدورى بعدما كان مهددا بالهبوط قبل تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش".
وأكد سيد عبدالرازق "بازوكا" أن جماهير الدراويش لن تقبل إلا بالفوز على الزمالك فى المباراة المقبلة بسبب خوض اللقاء على استاد الإسماعيلية، قائلا: "نادى الإسماعيلى لن يفوت مباراة الزمالك ويدخل اللقاء بهدف الفوز لأن المباراة ستكون على ملعب الدراويش واللاعبين يقدموا أداء جيد خلال هذه الفترة".
وخسر الأهلى نقطتين ثمينتين فى سباق الفوز ببطولة الدورى بعدما تعادل مع الإسماعيلى بهدف لمثله خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، بالإسكندرية فى الجولة 29 لبطولة الدورى المصرى.. سجل محمد شريف للأهلى فيما تعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلى إلى 65 نقطة ويبقى فى المركز الثانى بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.