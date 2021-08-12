شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس المنتخب الأولمبى يتحدث عن الحالة الوحيدة لرحيل الشناوى عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبى الحالة الوحيدة التى سيوافق فيها محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء، وقال أسامة فى مداخلة هاتفية لبرنامج كيك أوف مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الشناوى لن يفرط فى حب جماهير الأهلى بحثاً عن الأموال، والأهلى لن يترك الحارس المتألق بسهولة".

وأكمل أسامة عبد الكريم "الشناوى تلقى عروضا خليجية فى الآونة الأخيرة لاسيما بعد تألقه مع المنتخب الأولمبى فى طوكيو، ومن خلال علاقتى بالشناوى أعتقد أن الحارس سيرفضها ولن يرحل عن الأهلى".

وتابع أسامة عبد الكريم "الحالة الوحيدة التى سوف يوافق فيها الشناوى عن الرحيل عن الأهلى ستكون تلقيه عروضا أوروبية خاصة الدورى الإنجليزى بخلاف ذلك فإن الشناوى متمسك بالاستمرار مع القلعة الحمراء ولا يفكر فى الرحيل".

وتواجد اللاعب محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر، ضمن التشكيل المثالى لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأعلن موقع sofascore سوفا سكور، التشكيل المثالى بمسابقة كرة القدم لأولمبياد طوكيو طبقًا للإحصائيات، والذى تضمن محمد الشناوى فى حراسة المرمى.

بدأ الشناوى مسيرته ناشئا فى نادى الحامول، وانتقل للعب لناشئى الأهلي عام 2002 حتى 2009م، ثم انتقل إلى طلائع الجيش في 2009 ومنه إلى حرس الحدود 2012، ثم عاد من الحدود لطلائع الجيش 2013، ثم انتقل فى نفس العام لبتروجت قبل العودة مجدداً لحماية عرين الأهلى فى 2016؛ إذ شارك فى 342 مباراة خلال مسيرته.