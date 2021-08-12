شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. بيراميدز يواجه المصرى فى أول ظهور للفريقين بعد التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز نظيره المصرى البورسعيدى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها بيراميدز بعد التعادل مع الطلائع بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز المصرى البورسعيدى على المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

تأهل فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي، للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، عقب خسارة الاتحاد السكندري من الزمالك بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن فعاليات الدوري الممتاز.

وأرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، خطاب لاتحاد الكرة لإخطاره بمشاركة أول 4 فرق في الترتيب الحالي بمسابقة الدوري بالبطولات الإفريقية في الموسم المقبل نظرا لعدم نهاية المسابقة حتى الآن، واقتراب انطلاق المسابقات القارية، وأرسل مسؤولو الجبلاية عقب نهاية المباراة الأسماء المشاركة في بطولات كاف.

وعقب نهاية مباراة الزمالك والاتحاد توقف رصيد الأخير عند 41 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الرابع ليضمن الأخير المشاركة في الكونفدرالية رفقة المصري البورسعيدي الثالث.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 9 مواجهات وتعادل في 16 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 12 لقاء وتعادل في 10 مواجهات وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 40 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفاً.

طالب اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بضرورة التركيز وإستغلال أنصاف الفرص لتحقيق الفوز لاسيما بعد سلسلة التعثرات الأخيرة فلم يحقق الفريق السماوى سوى فوز وحيد تحت قيادة المدرب اليوناني ، ويفقد بيراميدز جهود شريف اكرامى في مباراة الليلة للإيقاف وأحمد الشناوى للإصابة بينما يستعيد جهود أحمد فتحى وأحمد نبيل دونجا بعد انتهاء الإيقاف.

في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى بإستمرار نغمة الانتصارات لاسيما في مباراة الليلة لتقارب النقاط بين الفريقين مشدداً على ضرورة عدم التفريط في المباراة.