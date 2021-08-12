منافس الأهلي المحتمل بالمونديال.. ريفر بليت يخسر أمام أتلتيكو مينيرو في ليبرتادوريس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

سقط فريق ريفر بليت الأرجنتيني في فخ الخسارة أمام ضيفه أتلتيكو مينيرو البرازيلي صفر / 1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأربعاء (صباح الخميس بتوقيت جرينتش) في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الليبرتادوريس لكرة القدم.

ويدين فريق أتلتيكو مينيرو بالفضل في هذا الفوز للاعبه ايجناسيو فرنانديز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، قبل أن ينال بطاقة حمراء في الدقيقة 84.

ويحتاج مينيرو إلى التعادل، أو الفوز بأي نتيجة في مباراة الإياب ليتأهل للدور قبل النهائي، فيما يحتاج ريفر بليت للفوز بفارق أكثر من هدف للتأهل للدور التالي.

كما اقترب فريق فلامينجو البرازيلي من التأهل للدور قبل النهائي بفوزه الكبير على مضيفه أولمبيا، من باراجواي، 4 / 1.

وسجل أهداف فلامينجو جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 16 وجابرييل باربوسا (هدفين) في الدقيقتين الثانية عشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، و52، وفيكتور دوس سانتوس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للقاء، فيما سجل هدف أولمبيا ايفان توريس في الدقيقة 14من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

جدير بالذكر أن الأهلي سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية المقبلة باعتباره حامل لقب دوري أبطال أفريقيا.