مجاهد يوضح حقيقة خصم نقاط من الزمالك بسبب مستحقات الأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن كل الأمور ستسير مثل الساعة خلال الأسابيع المقبلة وحتى نهاية الدوري المصري الممتاز، كما تطرق للحديث عما تم تداوله بشأن خصم نقاط من الزمالك بسبب مستحقات الأجانب.

وخلال تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة"، قال مجاهد: "قضينا موسم صعب، توقفات عديدة بسبب المنتخب الأولمبي، ارتباطات الأهلي بمباريات كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقي، وما زاد من صعوبة الأمر أن الصراع اشتعل بين ناديي الأهلي والزمالك مع حلول الأسابيع الأخيرة من بطولة الدوري".

وأضاف مجاهد: "كل شئ سيسير (زي الساعة) في الأسابيع الأخيرة من الدوري".

وتابع: "تقنية الفيديو لها إيجابياتها وسلبياتها، هناك أمور أخرى غير مرتبطة بالعنصر البشري وتسير على الجميع".

وبسؤاله عما إذا كان اتحاد الكرة هو من أشعل مباراة الزمالك مع الاتحاد بالدوري بسبب مقعد الكونفدرالية، أجاب رئيس اتحاد الكرة: "لم نعلن شيء، كاف أبلغنا أن أخر موعد لتقديم الأندية المشاركة في بطولتيه هو 10 أغسطس، تعادل بيراميدز هو من أشعل الصراع، وبات هناك فرصة أمام سموحة أو الاتحاد، إذا لم يتعادل بيراميدز أمام طلائع الجيش لكان حسم مقعده بشكل مباشر".

وواصل: "الاتحاد ليس له صلة ولم نعلن عن شيء، تلك الشروط التي تم وضعها يوم 10 ديسمبر الماضي وتم إرسالها للأندية ووافقت عليها".

وبسؤاله عن خصم نقاط من الزمالك بسبب مستحقات الأجانب، قال: "لا أسمع ما يتردد، لم يصلنا أي شيء بشأن خصم النقاط، وفي حالة وصول خطاب رسمي سيتم تنفيذه".