ما هو موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 12 أغسطس 2021

يواصل الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل منافسته الشرسة مع غريمه التقليدي الزمالك.



وكان الأهلي تعادل مع الإسماعيلي 1-1 مساء الأربعاء، في قمة الجولة الـ29 من الدوري المصري، ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في وصافة الترتيب خلف الزمالك (67).

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة ضيفه إنبي في الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "وي الأهلي السلام".

من المقرر أن تقام المباراة يوم السبت الموافق 14 أغسطس/آب الحالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة "أون تايم سبورتس" المصرية.

وبعد مواجهة إنبي، تتبقى للأهلي 4 مباريات في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز (2020-2021)، أمام طلائع الجيش والمصري والجونة وأسوان تواليا.

ومن المقرر أن ينتهي الدوري المصري في الموسم الحالي أحد يومي 26 أو 27 أغسطس/آب الجاري، قبل أن ينضم اللاعبون الدوليون إلى معسكرات بلادهم لخوض تصفيات كأس العالم.

ويبدأ الموسم الجديد (2021-2022) أحد يومي 20 أو 21 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل تجمع المنتخب المصري في فترة التوقف الدولي في أكتوبر/تشرين الأول.