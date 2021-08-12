شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة 42 تحدد الهابطين من دورى الأضواء والشهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت مسابقة الدوري العام محتفظة بأسرارها رغم اقترابها من الأمتار الأخيرة بعدما خاضت معظم الفرق 29 جولة حتى الآن، وبالتحديد فرق قاع الجدول التي تتنافس على البقاء في دائرة الخطر، والتي تضم كل من: المقاولون، البنك الأهلي، أسوان، وادي دجلة والإنتاج الحربي، بينما تبقى فرق أخرى على مشارف الصراع إلا أنها تمتلك رصيداً مقبولاً يجعلها أبعد من غيرها عن دائرة الخطر.

بعد التعادل الذي حققه فريق البنك الأهلي أمام نظيره الجونة، أصبحت النقطة 43 هي نقطة الأمان في الدوري، ففي حالة وصول البنك الأهلي لتلك النقطة، فسيحدد الهابطين من الدوري وهي الفرق التي دونه في الترتيب، وهي، أسوان، وادي دجلة والإنتاج الحربي، خاصة بعد التساوي في عدد المباريات التي تم لعبها.

ففي حالة فوز تلك الفرق بكل مبارياتها المقبلة فلن تتخطى حاجز الـ 42 نقطة، وهي فرصة ذهبية أمام البنك الأهلي الذي في حالة فوزه بجميع مبارياته المتبقية والتي تبلغ 5 لقاءات سيصل إلى النقطة 43، وبالتالي يؤكد هبوط الثلاث فرق الذين يحتلون مؤخرة الجدول.

ويحتل البنك الأهلي المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، ويليه أسوان في المركز الـ 16 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 17 برصيد 24 نقطة، ويأتي الإنتاج الحربي في مؤخرة الجدول برصيد 20 نقطة ليكون أقرب الفرق إلى الهبوط للقسم الثاني.