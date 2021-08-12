شكرا لقرائتكم خبر عن سيمبا التنزاني مهتم بضم والتر بواليا في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي اهتمام نادي سيمبا التنزاني بالتعاقد مع والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاسيما بعد اقتراب رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي المقبل.

وشدد المصدر على أن سيمبا يرغب في الحصول على خدمات بواليا على سبيل البيع النهائي في الوقت الذي يرغب فيه مسئولو النادي الأهلي في رحيل اللاعب على سبيل الإعارة فقط، وهو ما قد يعطل المفاوضات بين الناديين.

وشدد المصدر على أن سيمبا لم يقدم عرضا رسميا للأهلي بشأن ضم والتر بواليا، وقد تشهد الأيام المقبل فتح خط مفاوضات مباشرة بين الناديين بشأن انتقال المهاجم الكونغولي إلى بطل تنزانيا.

جدير بالذكر أن الأهلي نجح في الحصول على خدمات جناح سيمبا، الموزمبيقي لويس ميكيسوني بدءا من الموسم المقبل في صفقة كلفت خزينة النادي 900 ألف دولار بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب لمدة 4 مواسم مقبلة.