شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. سيد معوض يسجل أول بصماته مع الأهلى فى شباك بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن كانت مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار مهما مر عليها الوقت، وهو ما ينطبق على هدف سيد معوض بقميص الأهلى فى شباك بتروجت.

ويعتبر هدف سيد معوض من الأهداف الغالية لأنه الهدف الوحيد الذى سجله سيد معوض فى تاريخه مع الأهلى فى بطولة الدورى، حيث أحرز معوض هدف الاهلى الثانى فى مرمى الفريق البترولى ضمن الجولة رقم 24 من عمر المسابقة المحلية عام 2011.

وبدأ معوض مسيرته الرياضية فى نادى الألومنيوم، ثم انتقل إلى الإسماعيلى، وحصل على بطولة الدورى الممتاز وكأس مصر، ثم خرج للاحتراف بنادى طرابزون سبور التركى قبل الانضمام لصفوف الأهلى، فى صفقة أثارت غضب الإسماعيلاوية بعد رفض جماهير الدراويش التفريط فيه، وبعد الانتقال للأحمر، تألق وحقق الكثير من البطولات.

مع النادى الأهلى شارك سيد معوض فى كأس العالم للأندية 2008 و2012 كما توج ببطولة دورى أبطال أفريقيا 3 مرات، وبطل السوبر الأفريقى 3 مرات، وشارك مع منتخب فى كأس العالم للقارات 2009 وتوج مع الفراعنة بكأس الامم الافريقية عامى 2008 و2010.

لعب معوض مع الأهلى 81 مباراة فى الدورى تمكن خلالها من إحراز هدف وحيد، وخاض 53 مباراة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بالقميص الأحمر أحرز خلالها هدفا وحيدا أيضًا .

وأعلن الاعتزال رسميا يوم 24 يونيو 2014، بعد أن حقق الكثير من البطولات وعلى المستوى الدولى ارتدى سيد معوض قميص المنتخب فى 61 مناسبة محرزًا هدفين، وكان أحد العناصر الأساسية فى الجيل الذهبى للفراعنة.