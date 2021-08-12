شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مواجهة تكسير عظام بين البنك الأهلى وأسوان على الهبوط بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف البنك الاهلى نظيره أسوان في تمام السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين يدخلها البنك الاهلى بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل أسوان مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

ويحتل البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 11 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفاً.

فيما يحتل أسوان المركز السادس عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مباريات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 50 هدفاً.

ومن جانبه قال خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى للاعبيه أن استمرار الصحوة الأخيرة أمر ضرورى للهروب من شبح العودة للمظاليم مرة أخرى، مشدداً على استمرار الروح القتالية التي أهدت الفريق نقاط مؤثرة بالاسابيع الأخيرة للمسابقة .

في المقابل طالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لاسيما أن مباراة الليلة تساوى ستة نقاط لكونها مؤثرة في صراع النجاة من الهبوط.