محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

توج تشيلسي الإنجليزي بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على فياريال الإسباني بركلات الترجيح.



الفريق اللندني هيمن على مجريات اللعب منذ بداية المباراة حتى ترجم المغربي حكيم زياش سيطرته بإحراز هدف التقدم في الدقيقة 27.

وظل تشيلسي محافظا على تقدمه حتى الدقيقة 73، التي شهدت نجاح الغواصات الصفراء في إدراك التعادل عبر المهاجم الإسباني جيرارد مورينو.

وأصبح زياش أول لاعب مغربي على الإطلاق يسجل هدفا في كأس السوبر الأوروبي، قبل أن يواجه سوء حظ ويغادر الملعب قبل نهاية الشوط الأول، متأثرا بإصابة في كتفه الأيمن.

وبات مورينو الهداف التاريخي لفياريال بعدما حطم الرقم القياسي للإيطالي جوسيبي روسي، بوصوله إلى 83 هدفا في كافة البطولات.

ومنذ بداية 2021، سجل مورينو 23 هدفا بمختلف المسابقات، مما جعله خامس أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى بعد ليونيل ميسي (28)، روبرت ليفاندوفسكي (28)، كيليان مبابي (28) وإيرلينج هالاند (27) هدفا.

وأصبح الألماني توماس توخيل أول مدرب في تاريخ تشيلسي يتوج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي.

وللعام الثالث على التوالي، يتوج فريق بطلا للسوبر الأوروبي تحت قيادة مدرب ألماني، بعد يورجن كلوب مع ليفربول وهانز فليك مع بايرن ميونخ.