شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع الرتوش الأخيرة على انتقال ريان إلى تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة انتقال أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الأحمر والمعار إلى سيراميكا لنادي ألتاي إزمير التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد التوصل لاتفاق بين الناديين على التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة، والاتفاق على إنهاء إعارة اللاعب إلى سيراميكا من أجل الانتقال إلى ناديه الجديد لتوقيع العقود والخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود بشكل رسمي قبل الانتظام في تدريبات فريقه الجديد.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن الاتفاق بين الأهلي وألتاي تم نظير انتقال أحمد ياسر ريان الي النادي التركي علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مقابل دفع 300 ألف دولار مع وجود بند يمنح النادي التركي حق الأفضلية في شراء اللاعب نظير دفع 2.5 مليون دولار.

شدد المصدر على أن الأهلي يحق له الحصول على 15٪ نسبة إعادة بيع ريان من قبل ألتاي التركي حال تفعيل عقد البيع بعد انتهاء الموسم الأول.