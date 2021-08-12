شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: الناشئون مكاسبنا من مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إسلام عادل، مدرب المقاصة، أن فريقه خرج بالعديد من المكاسب من مباراته ضد سيراميكا أول أمس الثلاثاء رغم خسارة فريقه بهدفين لهدف، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر الدوري، منها إشراك عدد من اللاعبين الناشئين في المباراة والظهور بمستوى طيب.

وقال عادل في تصريحات خاصة إن الجهاز الفني دفع بزياد أشرف "جناح" أساسيا في مباراة سيراميكا وظهر بشكل طيب وساهم في صناعة هدف فريقه الوحيد خلال المباراة، ويعد مستقبل الفريق الفيومي في الفترة القادمة، مضيفا أنه تم الدفع أيضا بمحمد كمال "دفندر" وأبلى بلاء حسنا.

وشدد مدرب المقاصة على أن الجهاز الفني بقيادة محمد عبد الجليل يعمل على تجهيز بعض اللاعبين الصغار مثل بسام هويدي وأحمد رأفت وهشام حافظ ومحمد سوداني، على أن يكون لهم دور مع الفريق الفيومي في المباريات المتبقية من عمر الدوري، ومعهم محمود كوكو حارس المرمى الذي لم يحصل على فرصة المشاركة كثيرا على مدار الموسم في ظل الاعتماد على محمود حمدي.

وأضاف أن سياسة النادي الاعتماد على أكبر عدد من اللاعبين الناشئين، لاسيما وأن هذه الفترة تعتبر فترة إعداد للموسم الجديد، لاسيما بعد ضمان البقاء في الدوري الممتاز، وسيستغلها الجهاز الفني في تحضير اللاعبين الصغار ليكون لهم دور مع الفريق الفيومي في الموسم المقبل.