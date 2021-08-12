شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستطلع رأى موسيمانى قبل إتمام بيع ديانج لجالاتا سراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطلع مسئولو النادي الأهلي رأي الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني بشأن الموافقة على بيع المالي اليو ديانج لصفوف جالاتا سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تقديم النادي التركي عرضا مغريا للتعاقد مع الدباية المالية في الصيف الحالي ووجود ترحيب مبدئي لدى الإدارة الحمراء بالموافقة على العرض التركي.

وقدم نادي جالاتا سراي عرضا بقيمة 5.5 مليون يورو للتعاقد على شراء اليو ديانج، ولكن إدارة الأهلي طلبت الحصول على 8 ملايين دولار للموافقة على بيع اللاعب، وقد تحسم الصفقة خلال الأيام القادمة لاسيما مع تمسك النادي التركي بضم ديانج في الصيف ويستعد لتقديم عرض مالي جديد وهو العرض الأخير بشأن إتمام الصفقة، حيث تتجه النية داخل الأهلي للموافقة على العرض الجديد من النادي التركي.

ويوجد ترحيب مبدئي من موسيماني برحيل ديانج في الصيف، لاسيما مع وجود أكثر من بديل في قائمة الأهلي لتعويض رحيل الدبابة المالية، مثل حمدي فتحي وأكرم توفيق ومحمود متولي وكريم نيدفيد، بخلاف أن الجهاز الفني مضطر للتضحية بثنائي أجنبي لضمان قيد الصفقتين الجديدتين بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.