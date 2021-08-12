شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فاركو يبدأ أولى وديات الموسم الجديد بمواجهة مياه البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصر اليوم الخميس فريق فاركو، بقيادة مجدى عبد العاطى، أولى مبارياته الودية استعداداً لانطلاق الموسم الجديد حينما يواجه مياه البحيرة ، واستأنف فريق فاركو تدريباته الجماعية مساء السبت الماضى استعدادًا للدوري الجديد ، وخاض الفريق مرانه تحت قيادة مجدي عبد العاطي المدير الفني على ملعب نادي أليكس ويست بالإسكندرية.

وكان مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق طلب من جهازه المعاون ضرورة تجهيز برنامج بدني قوي لرفع الحمل البدني للاعبين للفترة المقبلة تمهيدًا للنسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

وخاطب نادى فاركو مسئولي ستاد برج العرب بالإسكندرية للموافقة على استضافة مباريات الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة في الموسم الجديد.

ويرأس نادي فاركو عز يشار حسن عباس حلمي ،فيما يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

وسيكون الموسم المقبل الظهور الأول لفاركو – المؤسس عام 2010 – في الدوري الممتاز.