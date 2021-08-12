شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ التحضير لمواجهة إنبي.. ويصحح أخطاء مباراة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الأهلي تحضيراته استعدادا لمواجهة إنبي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي يسعى خلالها النسور الحمر في حصد الثلاث نقاط في رحلة تجميع كل النقاط المتاحة في المباريات المتبقية من عمر الدوري لإحكام قبضته على صدارة الدوري والتتويج بالدرع للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.

ويغلق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني صفحة مباراة الإسماعيلي والتي جمعت الفريقين أمس الأربعاء بالإسكندرية في ختام منافسات الجولة 29 من عمر الدوري،.

ويعكف الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء التي ارتكبها لاعبيه في مباراة الدراويش لتفادي تكرارها في المباريات القادمة، في ظل حرص الجهاز الفني على تدوين السلبيات التي نقع في كل مباراة والعمل على تصحيحها.