الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك إلى التدريبات اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في المباراة المقرر لها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 30 للدورى، وذلك عقب حصول اللاعبين علي راحة من التدريبات أمس بعد الفوز علي الاتحاد السكندري في الجولة الـ 29 للدورى بهدفين مقابل هدف.

ويخوض الفريق تدريبات في صالة الجيمانزيوم بالنادي قبل التدريب الرئيسي، فيما سيؤدي بعض اللاعبين تدريبات استشفائية في مقدمتهم اشرف بن شرقي وسيف الجزيري عقب تعرضهما للارهاق في مباراة الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى أعرب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عن استيائه وغضبه من حسم الفرق المتأهلة للكونفدرالية الأفريقية فى الوقت الحالى، مؤكدا أن هذا الأمر أدى لعدم الإنصاف، حيث إن المواجهات المتبقية للفريق الأبيض ستكون أمام فريق تنافس الهبوط، فى الوقت الذى ستكون مواجهات الأهلى أمام فرق بلا دوافع، وستكون مبارياته بمثابة اللقاءات الودية.

وأكد كارتيرون أن مباراة الاتحاد السكندري كانت مختلفة وحالة خاصة، موضحا أن كل لاعب أثبت جدارته بشكل فردي، وعلى المستوى الجماعي كان الجميع مميزا وأخرجنا كل طاقتنا خاصة على المستوى الذهني وكانت لدينا القدرة على استكمال المباراة بنفس المستوى حتى نهايتها.

وأضاف كارتيرون بعد المباراة: "بشكل شخصي كان لدي هدف للفوز اليوم كمدرب لأنها المباراة رقم 500 بالنسبة لي، والاتحاد كان يحاول إيقاف المباراة وتعطيلها بارتكاب أخطاء، والزمالك كان أداؤه بطيئا في الشوط الأول لكننا لعبنا الكرة السهلة في الشوط الثاني لذلك كان الأداء أسرع".

وأوضح كارتيرون: "أمر إيجابي أن نحقق الفوز مع عدم الوصول إلى المرمى كثيرا وأداء المباراة بشكل عام كان بطيئا".