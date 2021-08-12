الإسماعيلي: إيهاب جلال يُطالب بفريق قوي ليُجدد.. والجانب المادي يُمثل مشكلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، علاء وحيد، إن طلبات المدير الفني لفريقهم إيهاب جلال تتعلق باستقدام لاعبين ولكن ما يتبقى هو الجانب المادي الذي يُمثل مشكلة حقيقية لناديه خلال الفترة الجارية.

وأضاف وحيد، خلال تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس:"إيهاب حلال يريد ليُجدد تعاقده فرقة قوية ويختار هو من يكون موجودًا ومن يرحل، ومن خلال اللجنة الفنية والإدارة سيتم تلبية مطالبه ونتمنى يكون موجودًا، وخلال فترة بسيطة سيُحل كل شيء وقبل نهاية الدوري سيكون قد جدد عقده مع النادي".

وتطرق المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، لمباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك قائلاً:" نلعب لحساب أنفسنا وليس لحساب أي فريق، أريد إبعاد الإسماعيلي عن أي تراشق، الإسماعيلي يلعب للفوز في كل المباريات، لا يهمنا من يفوز بالبطولة نتمنى التوفيق للأفضل".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره الزمالك، مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وأتم وحيد تصريحاته بالإشارة إلى أنهم ليسوا سعداء بالتعادل أمام الأهلي فقد خاضوا المباراة للفوز مثلما سيخوضوا مباراة الزمالك المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد تعادل بهدف أمام نظيره الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري.